Тренер «Коламбуса» отметил вклад Бобровского и Панарина в победу над «Рейнджерс»

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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил игру голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Коламбуса» отметил вклад Бобровского и Панарина в победу над «Рейнджерс»
  • globallookpress.com
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire

«Бобровский в последнее время нашёл свою игру, но это остаётся незамеченным. Вы говорите о великолепных сейвах, когда мы получаем контратаку «три в одного», Боб её отражает», — цитирует специалиста официальный сайт «Коламбуса».

По его словам, вратарь играет одну из самых важных ролей в НХЛ, и Бобровский смог это продемонстрировать против «Рейнджерс». Он также выразил мнение, что соотечественник голкипера Артемий Панарин провёл не самый идеальный матч.

«Но в решающем моменте он проявил себя. Это и определяет таких игроков. Так же и с важным сейвом Боба», — сказал Торторелла.

Встреча завершилась победой «Коламбуса» в серии буллитов — 3:2. 

Ранее сообщалось, что Панарин и Бобровский признаны первой и третьей звездой дня НХЛ.

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