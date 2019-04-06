Тренер «Коламбуса» отметил вклад Бобровского и Панарина в победу над «Рейнджерс»
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- © Adam Lacy/Icon Sportswire
«Бобровский в последнее время нашёл свою игру, но это остаётся незамеченным. Вы говорите о великолепных сейвах, когда мы получаем контратаку «три в одного», Боб её отражает», — цитирует специалиста официальный сайт «Коламбуса».
По его словам, вратарь играет одну из самых важных ролей в НХЛ, и Бобровский смог это продемонстрировать против «Рейнджерс». Он также выразил мнение, что соотечественник голкипера Артемий Панарин провёл не самый идеальный матч.
«Но в решающем моменте он проявил себя. Это и определяет таких игроков. Так же и с важным сейвом Боба», — сказал Торторелла.
Встреча завершилась победой «Коламбуса» в серии буллитов — 3:2.
Ранее сообщалось, что Панарин и Бобровский признаны первой и третьей звездой дня НХЛ.