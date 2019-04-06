Погорилая: не считаю, что сказала что-то неправильное о раздевании Туктамышевой
- Елизавета Туктамышева
- globallookpress.com
- © Yutaka/AFLO
«В интервью меня спросили об этом, а я высказала своё мнение. Не считаю, что я сказала что-то неправильное», — приводит слова спортсменки Sport24.
По словам Погорилой, для неё неприемлемо демонстрировать на публике нижнее бельё и она не видит в этом номере фигурного катания.
«Ладно, если бы это было эстетически красиво! Да, в какой-то степени фигурное катание — это шоу. Но у нас ценится и скольжение, и какая-то идея должна быть», — сказала Погорилая.
Фигуристка Бетина Попова отреагировала на слова Погорилой о выступлении Туктамышевой.