Погорилая: не считаю, что сказала что-то неправильное о раздевании Туктамышевой

Российская фигуристка Анна Погорилая объяснила, почему раскритиковала показательный номер с раздеванием Елизаветы Туктамышевой.

«В интервью меня спросили об этом, а я высказала своё мнение. Не считаю, что я сказала что-то неправильное», — приводит слова спортсменки Sport24.

По словам Погорилой, для неё неприемлемо демонстрировать на публике нижнее бельё и она не видит в этом номере фигурного катания.

«Ладно, если бы это было эстетически красиво! Да, в какой-то степени фигурное катание — это шоу. Но у нас ценится и скольжение, и какая-то идея должна быть», — сказала Погорилая.

Фигуристка Бетина Попова отреагировала на слова Погорилой о выступлении Туктамышевой.