Погорилая: не считаю, что сказала что-то неправильное о раздевании Туктамышевой

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Российская фигуристка Анна Погорилая объяснила, почему раскритиковала показательный номер с раздеванием Елизаветы Туктамышевой.
Погорилая: не считаю, что сказала что-то неправильное о раздевании Туктамышевой
  • Елизавета Туктамышева
  • globallookpress.com
  • © Yutaka/AFLO

«В интервью меня спросили об этом, а я высказала своё мнение. Не считаю, что я сказала что-то неправильное», — приводит слова спортсменки Sport24.

По словам Погорилой, для неё неприемлемо демонстрировать на публике нижнее бельё и она не видит в этом номере фигурного катания.

«Ладно, если бы это было эстетически красиво! Да, в какой-то степени фигурное катание — это шоу. Но у нас ценится и скольжение, и какая-то идея должна быть», — сказала Погорилая.

Фигуристка Бетина Попова отреагировала на слова Погорилой о выступлении Туктамышевой.

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