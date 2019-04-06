Воронов об отсутствии в сборной России: пока недостаточно хорош для Базаревича

Защитник петербургского «Зенита» и призёр Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Евгений Воронов поделился мнением, почему давно не получал вызов в национальную команду.

«Вообще давно не появлялся в сборной, хотя в концовке прошлого года показывал, пожалуй, лучший баскетбол в карьере. Видимо, пока недостаточно хорош для Базаревича», — сказал баскетболист в интервью RT.

Он добавил, что при нынешнем наставнике практически не верит, что его могут вызвать в сборную. При этом он отметил, что не хочет спрашивать о причинах своего отсутствия у Базаревича.

«Никогда не напрашиваюсь. Это неправильно. Если тренер принял такое решение, значит, у него были на то веские основания. В любом случае, отвечать за результат будет именно он. Если нужен — открыт для приглашений. Но, наверное, звонок от Базаревича поступит, только если у него по какой-то причин не останется «вторых» и «третьих» номеров. Хотя, разумеется, я желаю всем парням только здоровья, а команде всего наилучшего», — подчеркнул Воронов.

Ранее Воронов признался, что боится за будущее сборной России по баскетболу.