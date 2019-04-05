Перенёсший операцию Трефилов вернулся в больницу
«Евгений Трефилов после санатория вернулся в больницу в связи с определёнными нюансами, не связанными с сердцем», — приводит слова главы ФГР РИА Новости.
По словам Шишкарёва, специалисту необходимо пройти дополнительную реабилитацию.
«Я вчера разговаривал с Евгением Васильевичем, настроение у него бодрое. Судя по голосу, он готов ринуться в бой. Но пока надо придержать его, главное — полноценно восстановиться», — добавил Шишкарёв.
Трефилов был выписан из больницы 12 марта.
Ранее в «Кубани» рассказали, как проходит реабилитация Трефилова после операции.