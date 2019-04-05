Перенёсший операцию Трефилов вернулся в больницу

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал, что главный тренер женской национальной команды Евгений Трефилов, который в феврале перенёс операцию на сердце, вернулся в больницу.

«Евгений Трефилов после санатория вернулся в больницу в связи с определёнными нюансами, не связанными с сердцем», — приводит слова главы ФГР РИА Новости.

По словам Шишкарёва, специалисту необходимо пройти дополнительную реабилитацию.

«Я вчера разговаривал с Евгением Васильевичем, настроение у него бодрое. Судя по голосу, он готов ринуться в бой. Но пока надо придержать его, главное — полноценно восстановиться», — добавил Шишкарёв.

Трефилов был выписан из больницы 12 марта.

Ранее в «Кубани» рассказали, как проходит реабилитация Трефилова после операции.

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