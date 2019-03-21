В «Кубани» рассказали, как проходит реабилитация Трефилова после операции

Генеральный директор краснодарской «Кубани» Сергей Вальтер рассказал о ходе восстановления главного тренера команды и женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова, который перенёс операцию на сердце.

«Евгений Васильевич до конца месяца будет проходить реабилитацию в одном из санаториев в Горячем Ключе. Динамика положительная, всё в порядке», — приводит слова Вальтера ТАСС.

Он отметил, что после завершения реабилитации в санатории врачи соберут консилиум и примут решение по дальнейшему плану восстановления.

19 февраля 63-летний Трефилов перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что ФГР ещё не приняла решение о замене тренера Трефилова на время восстановления после операции.