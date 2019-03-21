В «Кубани» рассказали, как проходит реабилитация Трефилова после операции
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- РИА Новости
«Евгений Васильевич до конца месяца будет проходить реабилитацию в одном из санаториев в Горячем Ключе. Динамика положительная, всё в порядке», — приводит слова Вальтера ТАСС.
Он отметил, что после завершения реабилитации в санатории врачи соберут консилиум и примут решение по дальнейшему плану восстановления.
19 февраля 63-летний Трефилов перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы.
Ранее сообщалось, что ФГР ещё не приняла решение о замене тренера Трефилова на время восстановления после операции.