В «Кубани» рассказали, как проходит реабилитация Трефилова после операции

Короткая ссылка
Генеральный директор краснодарской «Кубани» Сергей Вальтер рассказал о ходе восстановления главного тренера команды и женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова, который перенёс операцию на сердце.
В «Кубани» рассказали, как проходит реабилитация Трефилова после операции
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Евгений Васильевич до конца месяца будет проходить реабилитацию в одном из санаториев в Горячем Ключе. Динамика положительная, всё в порядке», — приводит слова Вальтера ТАСС.

Он отметил, что после завершения реабилитации в санатории врачи соберут консилиум и примут решение по дальнейшему плану восстановления.

19 февраля 63-летний Трефилов перенёс операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что ФГР ещё не приняла решение о замене тренера Трефилова на время восстановления после операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить