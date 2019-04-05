Шведская лыжница Нильссон заявила, что начала учить русский язык

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Олимпийская чемпионка по лыжными гонкам из Швеции Стина Нильссон рассказала, что начала учить русский язык.
Шведская лыжница Нильссон заявила, что начала учить русский язык
  • ©Daniel Eriksson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мне нужно постоянно развиваться. И не обязательно только в лыжных гонках. Например, я скачала приложение, с помощью которого учу русский язык», — цитирует Нильссон TV2.

По словам Стины, ей нравится язык и она уже может сказать несколько фраз. Девушка также отметила, что он звучит немного забавно.

В минувшем сезоне шведская спортсменка завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Зефельде, а также выиграла спринтерский зачёт Кубка мира.

Ранее лыжница Наталья Непряева высказалась о соперничестве с представительницами Норвегии.

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