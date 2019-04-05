Лыжница Непряева высказалась о соперничестве с представительницами Норвегии

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Российская лыжница Наталья Непряева, занявшая второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19, высказала мнение о соперничестве с представительницами Норвегии.
Лыжница Непряева высказалась о соперничестве с представительницами Норвегии
  • Reuters

«В чем нам нужно добавить, чтобы начать побеждать норвежек? Добавлять нужно всегда и во всём. Нет предела совершенству»,— приводит слова Непряевой «Советский спорт».

Она также рассказала об отношениях между российскими лыжницами, и представительницами других стран вне трассы.

«Мы совершенно нормально общаемся. На лыжне мы соперницы, а после гонок, что нам делить? Инцидент с Терезой Йохауг в Квебеке? Не считаю, что она сделала это специально. Была сложная ледяная трасса. Её просто выкинуло из своей лыжни, и она наступила мне на лыжу. После гонки она сама подошла ко мне, сказала, что сделала это не специально, так получилось. Я совсем не держу на неё зла – в масс-старте всегда идёт жёсткая борьба, всякое случается», — добавила россиянка.

Ранее сообщалось, что шведская лыжница пожаловалась на критику в соцсетях после инцидента с Юлией Белоруковой.

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