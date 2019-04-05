Лыжница Непряева высказалась о соперничестве с представительницами Норвегии
- Reuters
«В чем нам нужно добавить, чтобы начать побеждать норвежек? Добавлять нужно всегда и во всём. Нет предела совершенству»,— приводит слова Непряевой «Советский спорт».
Она также рассказала об отношениях между российскими лыжницами, и представительницами других стран вне трассы.
«Мы совершенно нормально общаемся. На лыжне мы соперницы, а после гонок, что нам делить? Инцидент с Терезой Йохауг в Квебеке? Не считаю, что она сделала это специально. Была сложная ледяная трасса. Её просто выкинуло из своей лыжни, и она наступила мне на лыжу. После гонки она сама подошла ко мне, сказала, что сделала это не специально, так получилось. Я совсем не держу на неё зла – в масс-старте всегда идёт жёсткая борьба, всякое случается», — добавила россиянка.
Ранее сообщалось, что шведская лыжница пожаловалась на критику в соцсетях после инцидента с Юлией Белоруковой.