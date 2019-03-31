Шведская лыжница пожаловалась на критику в соцсетях после инцидента с Белоруковой
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«После того случая меня в Instagram стали ругать русские пользователи. Некоторые писали на английском, но большинство — на русском», — приводит слова Карлссон Espressen.
Она отметила, что произошедшее в Канаде было случайностью.
«Такая техника лыжного хода не только у меня. То, что Белорукова оказалась сзади и попала под удар, — совпадение. Я не специально в неё попала», — добавила шведка.
Белорукова была дисквалифицирована в четвертьфинале спринта за то, что на дистанции ударила Карлссон палкой. Поводом для такого поведения стали действия шведской лыжницы, которая в ходе гонки несколько раз палкой зацепила лицо россиянки.
Ранее сообщалось, что ФЛГР намерена предложить FIS внести изменения в правила после инцидента с Белоруковой.