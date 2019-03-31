Шведская лыжница пожаловалась на критику в соцсетях после инцидента с Белоруковой

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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что стала получать множество критических комментариев в свой адрес после инцидента с россиянкой Юлией Белоруковой на этапе Кубка мира в канадском Квебеке.
Шведская лыжница пожаловалась на критику в соцсетях после инцидента с Белоруковой
  • ©Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«После того случая меня в Instagram стали ругать русские пользователи. Некоторые писали на английском, но большинство — на русском», — приводит слова Карлссон Espressen.

Она отметила, что произошедшее в Канаде было случайностью.

«Такая техника лыжного хода не только у меня. То, что Белорукова оказалась сзади и попала под удар, — совпадение. Я не специально в неё попала», — добавила шведка.

Белорукова была дисквалифицирована в четвертьфинале спринта за то, что на дистанции ударила Карлссон палкой. Поводом для такого поведения стали действия шведской лыжницы, которая в ходе гонки несколько раз палкой зацепила лицо россиянки.

Ранее сообщалось, что ФЛГР намерена предложить FIS внести изменения в правила после инцидента с Белоруковой.

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