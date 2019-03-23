Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

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Россиянка Юлия Белорукова получила дисквалификацию в спринте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке.
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Expressen.

Россиянка заняла шестое место в четвертьфинале среди спринтеров и не смогла пробиться в следующую стадию соревнований.

Позднее она была дисквалифицирована, так как в ходе гонки ударила палкой шведскую спортсменку Фриду Карлссон.

Победу в спринте одержала ещё одна представительница Швеции, Стина Нильссон.

Ранее сообщалось, что лыжник Евгений Белов не выступит на заключительном этапе КМ в Квебеке.

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