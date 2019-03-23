Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
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Об этом сообщает Expressen.
Россиянка заняла шестое место в четвертьфинале среди спринтеров и не смогла пробиться в следующую стадию соревнований.
Позднее она была дисквалифицирована, так как в ходе гонки ударила палкой шведскую спортсменку Фриду Карлссон.
Победу в спринте одержала ещё одна представительница Швеции, Стина Нильссон.
Ранее сообщалось, что лыжник Евгений Белов не выступит на заключительном этапе КМ в Квебеке.