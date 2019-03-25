ФЛГР намерена предложить FIS внести изменения в правила после инцидента с Белоруковой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с предложением внести некоторые изменения в правила соревнований после инцидента между Юлией Белоруковой и шведкой Фридой Карлссон на этапе Кубка мира в канадском Квебеке.

По словам Крамера, которые приводит NRK, у ФЛГР есть ряд предложений, как не допустить подобные инциденты впредь.

Белорукова была дисквалифицирована в четвертьфинале спринта за то, что на дистанции ударила Карлссон своей палкой. Поводом для такого поведения стали действия шведской лыжницы, которая во время гонки несколько раз своей палкой зацепила лицо россиянки.

«То, что случилось, было очень опасно. Спортсмену, который выступает без очков, могут попасть палкой в глаз. Нельзя с лыжными палками делать всё, что захочется», — заявил Крамер.

Ранее Елена Вяльбе оценила выступление российских лыжников в сезоне-2018/19.