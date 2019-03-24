Вяльбе оценила выступление российских лыжников в сезоне-2018/19

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала оценку выступлению российских лыжников в сезоне-2018/19
Вяльбе оценила выступление российских лыжников в сезоне-2018/19
  • РИА Новости

«Сезон очень хороший, боролись в каждой гонке на Кубке мира, на чемпионате мира, были в призах. Провели достойный год. Могу сказать, что мы на четыре с плюсом сезон отработали, за что всем спасибо — и спортсменам, и тренерам. Надеюсь, что сделаем правильные выводы», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она отметила, что плюсом по итогам сезона является не только второе место Александра Большунова в общем зачёте КМ, но и результаты остальных спортсменов.

«Второе место в общем зачёте Натальи Непряевой — это очень круто, это тоже стабильность и серьёзный шаг вперёд», — добавила глава ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Вяльбе раскритиковала трассу этапа КМ по лыжным гонкам в Квебеке.

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