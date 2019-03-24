Глава ФЛГР раскритиковала трассу этапа КМ по лыжным гонкам в Квебеке

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала трассу в канадском Квебеке, на которой прошли соревнования финального этапа Кубка мира.

«Это реально не трасса для Кубка мира, детский сад какой-то! Серьёзные лыжники здесь друг от друга убежать не могут. Неудивительно, что Йохауг не может достать Стину Нильсон. Детская трасса. Везде такие условия всегда выставляют, а здесь… Одна равнина, а это же всё-таки не спринт, который в центре города проходит», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Ранее сообщалось, что протест сборной России на действия Терезы Йохауг в масс-старте на этапе КМ по лыжным гонкам отклонён.