Глава ФЛГР раскритиковала трассу этапа КМ по лыжным гонкам в Квебеке
- РИА Новости
«Это реально не трасса для Кубка мира, детский сад какой-то! Серьёзные лыжники здесь друг от друга убежать не могут. Неудивительно, что Йохауг не может достать Стину Нильсон. Детская трасса. Везде такие условия всегда выставляют, а здесь… Одна равнина, а это же всё-таки не спринт, который в центре города проходит», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Ранее сообщалось, что протест сборной России на действия Терезы Йохауг в масс-старте на этапе КМ по лыжным гонкам отклонён.