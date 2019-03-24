Протест сборной России на действия Йохауг в масс-старте на этапе КМ по лыжным гонкам отклонён

Протест сборной России по лыжным гонкам на действия норвежки Терезе Йохауг в отношении Натальи Непряевой в гонке с общим стартом на 10 км на этапе Кубка мира в канадском Квебеке отклонён.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова тренера сборной России Маркуса Крамера, судьи отклонили протест, поскольку не нашли фото- и видеоматериалов, зафиксировавших данный инцидент.

Специалист отметил, что опрос Йохауг в связи со случившимся также ничего не выявил.

По итогам гонки Йохауг финишировала третьей, а Непряева — 19-й.

Ранее сообщалось, что Непряева заняла второе место в общем зачёте КМ по лыжным гонкам.