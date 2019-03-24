Протест сборной России на действия Йохауг в масс-старте на этапе КМ по лыжным гонкам отклонён
- ©Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова тренера сборной России Маркуса Крамера, судьи отклонили протест, поскольку не нашли фото- и видеоматериалов, зафиксировавших данный инцидент.
Специалист отметил, что опрос Йохауг в связи со случившимся также ничего не выявил.
По итогам гонки Йохауг финишировала третьей, а Непряева — 19-й.
Ранее сообщалось, что Непряева заняла второе место в общем зачёте КМ по лыжным гонкам.