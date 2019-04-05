Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»
- РИА Новости
«За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косова», — написал политик в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, флаг мог оказаться на трибуне только по данной причине, а также подчеркнул, что отношение руководства Чечни к вопросу о Косове соответствует официальной позиции России.
«К политике появление флага не имеет никакого отношения», — сказал Кадыров.
Флаг Косова был замечен на стадионе «Ахмата» во время домашнего матча грозненцев с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), что вызвало недовольство со стороны посла Сербии.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном.