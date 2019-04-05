Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, почему флаг частично признанной Республики Косово оказался на одной из трибун стадиона «Ахмат Арена» в Грозном.

«За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косова», — написал политик в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, флаг мог оказаться на трибуне только по данной причине, а также подчеркнул, что отношение руководства Чечни к вопросу о Косове соответствует официальной позиции России.

«К политике появление флага не имеет никакого отношения», — сказал Кадыров.

Флаг Косова был замечен на стадионе «Ахмата» во время домашнего матча грозненцев с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), что вызвало недовольство со стороны посла Сербии.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном.