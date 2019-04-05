«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
- РИА Новости
По словам пресс-атташе стадиона Рамзана Умарова, которые приводит «Чемпионат», с арены убраны все флаги стран, представители которых играют за «Ахмат».
«Думаю, это окончательное решение», — добавил Умаров.
Флаг Косова был замечен на стадионе «Ахмата» во время домашнего матча грозненцев с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), что вызвало недовольство со стороны посла Сербии.
Ранее в МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном.