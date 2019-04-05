«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном

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Руководство грозненского футбольного клуба «Ахмат» приняло решение убрать флаг частично признанной Республики Косово со стадиона команды — «Ахмат Арены».
«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
  • РИА Новости

По словам пресс-атташе стадиона Рамзана Умарова, которые приводит «Чемпионат», с арены убраны все флаги стран, представители которых играют за «Ахмат».

«Думаю, это окончательное решение», — добавил Умаров.

Флаг Косова был замечен на стадионе «Ахмата» во время домашнего матча грозненцев с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), что вызвало недовольство со стороны посла Сербии.

Ранее в МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном.

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