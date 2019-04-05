Матерацци ответил, согласился ли бы тренировать российскую команду

Бывший футболист сборной Италии Марко Матерацци заявил, что готов рассмотреть предложение тренировать российскую команду.

«Если представится возможность тренировать российскую команду, то почему бы и нет? Я бы рассмотрел», — приводит слова итальянца Metro.

Матерацци также признался, что ему нравится Россия. По словам бывшего футболиста, его впечатляет, как русские люди на протяжении всей истории постоянно двигаются вперёд и стараются меняться в лучшую сторону.

«У вас есть хорошие, сильные команды в Москве, в Санкт-Петербурге. Когда я приезжал игроком в Россию, мне всегда было сложно, потому что здесь достаточно хороший уровень», — добавил Матерацци.

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