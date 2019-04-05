Матерацци ответил, согласился ли бы тренировать российскую команду
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«Если представится возможность тренировать российскую команду, то почему бы и нет? Я бы рассмотрел», — приводит слова итальянца Metro.
Матерацци также признался, что ему нравится Россия. По словам бывшего футболиста, его впечатляет, как русские люди на протяжении всей истории постоянно двигаются вперёд и стараются меняться в лучшую сторону.
«У вас есть хорошие, сильные команды в Москве, в Санкт-Петербурге. Когда я приезжал игроком в Россию, мне всегда было сложно, потому что здесь достаточно хороший уровень», — добавил Матерацци.
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