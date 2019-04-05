Матерацци ответил, согласился ли бы тренировать российскую команду

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Бывший футболист сборной Италии Марко Матерацци заявил, что готов рассмотреть предложение тренировать российскую команду.
Матерацци ответил, согласился ли бы тренировать российскую команду
  • ©Paul Chesterton/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Если представится возможность тренировать российскую команду, то почему бы и нет? Я бы рассмотрел», — приводит слова итальянца Metro.

Матерацци также признался, что ему нравится Россия. По словам бывшего футболиста, его впечатляет, как русские люди на протяжении всей истории постоянно двигаются вперёд и стараются меняться в лучшую сторону.

«У вас есть хорошие, сильные команды в Москве, в Санкт-Петербурге. Когда я приезжал игроком в Россию, мне всегда было сложно, потому что здесь достаточно хороший уровень», — добавил Матерацци.

Ранее Зинедин Зидан ответил на критику в адрес футболиста «Реала» Модрича.

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