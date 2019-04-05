Зидан ответил на критику футболиста «Реала» Модрича

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал мнение некоторых людей о том, что хорватский полузащитник команды Лука Модрич не заслужил «Золотой мяч».

«Люди могут говорить то, что они хотят. Я очень сожалею о тех, кто говорит такое», — приводит слова специалиста Marca.

Он также выразил несогласие с тем, что «Реал» плохо играл в матче с «Валенсией» (1:2). При этом он считает, что коллективу из Мадрида действительно необходимо прибавить в игровых действиях.

«Я пришёл для достижения положительных результатов. Осталось восемь игр. На стадион стало приходить меньше людей? «Реал» принимает это, но не стоит забывать то, что сделали игроки. Вам может показаться, что я злюсь, но это всего лишь мои мысли», — сказал Зидан.

Ранее Зидан назвал Эдена Азара фантастическим футболистом.