«Барселона» в ближайшее время предложит Месси новое соглашение

Президент испанской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб намерен в ближайшее время предложить новый контракт аргентинскому форварду и капитану команды Лионелю Месси.

«Мы бы хотели обновить контракт Месси. Он ещё молод, и у него осталось два года по действующему соглашению. Он постоянно прогрессирует», — цитирует президента каталонцев Sky Sports.

Он уверен, что Месси сможет играть ещё много лет, а также выразил мнение, что аргентинец является человеком одного клуба.

«В ближайшие месяцы мы приступим к переговорам, чтобы он провёл эти годы в «Барсе». Дело не только в том, что он делает на поле. Его связь с «Барселоной» продлится вечно. Мы хотим, чтобы Месси всегда был в «Барсе» — как игрок или представитель клуба», — сказал Бартомеу.

Нынешнее соглашение с «Барселоной» Месси заключил в 2017 году. В текущем сезоне он сыграл 39 матчей и забил 42 мяча.

Ранее нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов объяснил, в чём он похож на Месси.