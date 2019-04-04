Сулейманов объяснил, в чём он похож на Месси

Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о сравнениях с форвардом и капитаном каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

«В детстве кумиров не было. Когда стал постарше, начала импонировать игра Месси. Следил за всеми его движениями, за тем, как он контролирует мяч. Я считаю, что это лучший игрок на все времена», — приводит слова Сулейманова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Форвард отметил, что ему льстят сравнения с прославленным аргентинцем, но при этом он понимает, что между ними «большая пропасть».

«Я, конечно, буду стараться много работать и прогрессировать, чтобы выйти на его уровень. Это почти невозможно, но я буду стараться. Есть что-то похожее с Лионелем? Удары, я часто их отрабатываю», — добавил 19-летний футболист.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в июле 2017 года. С тех пор Магомед-Шапи провёл 31 матч во всех турнирах и записал в свой актив 11 голов.

Ранее СМИ сообщили, сколько стали зарабатывать Игнатьев и Сулейманов по новым контрактам.