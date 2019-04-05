СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»
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Как сообщает A Bola, «Краснодар» сделал предложение в размере €9 млн португальскому «Морейренсе» за переход полузащитника Шикинью, известного также как Франциско Мачадо.
По информации источника, 50% прав на футболиста принадлежат «Бенфике», однако окончательное решение по трансферу должен принять сам игрок.
В текущем сезоне Шикинью сыграл 27 матчей за «Морейренсе», в которых забил семь голов.
Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор «Ромы» хотел приобрести Чалова.