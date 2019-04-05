СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»

По информации португальской прессы, «Краснодар» предпринял попытку укрепить среднюю линию команды игроком «Морейренсе» Шикинью.

Как сообщает A Bola, «Краснодар» сделал предложение в размере €9 млн португальскому «Морейренсе» за переход полузащитника Шикинью, известного также как Франциско Мачадо.

По информации источника, 50% прав на футболиста принадлежат «Бенфике», однако окончательное решение по трансферу должен принять сам игрок.

В текущем сезоне Шикинью сыграл 27 матчей за «Морейренсе», в которых забил семь голов.

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор «Ромы» хотел приобрести Чалова.