СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»

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По информации португальской прессы, «Краснодар» предпринял попытку укрепить среднюю линию команды игроком «Морейренсе» Шикинью.
СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»
  • РИА Новости

Как сообщает A Bola, «Краснодар» сделал предложение в размере €9 млн португальскому «Морейренсе» за переход полузащитника Шикинью, известного также как Франциско Мачадо.

По информации источника, 50% прав на футболиста принадлежат «Бенфике», однако окончательное решение по трансферу должен принять сам игрок.

В текущем сезоне Шикинью сыграл 27 матчей за «Морейренсе», в которых забил семь голов.

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор «Ромы» хотел приобрести Чалова.

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