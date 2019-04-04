Скаут: экс-спортивный директор «Ромы» хотел приобрести Чалова

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович заявил, что бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи интересовался нападающим ЦСКА и сборной России Фёдором Чаловым.

«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую первоначально предлагал «Ювентус» за Головина. Эти деньги не устраивали ЦСКА, потому интереса со стороны армейцев не последовало. Мончи приезжал в Москву на игру «Ромы» с ЦСКА, ждал положительных сигналов, что руководство и агент положительно относятся к переезду Чалова в Италию. Но ЦСКА сумма не устроила, соответственно, Мончи напрямую с клубом не общался», — заявил Петрович в интервью «Матч ТВ».

Также скаут добавил, что в настоящее время ему тяжело определить степень вероятности такого трансфера, так как Мончи покинул «Рому».

Ранее сообщалось, что Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ.