Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РПЛ, форвард ЦСКА Фёдор Чалов победил в голосовании за звание лучшего игрока 21-го тура лиги. Нападающий московского клуба в плотной борьбе опередил игрока санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна — 36% у россиянина против 34% у иранца.
В поединке 21-го тура РПЛ с «Уфой» Чалов забил один мяч и отдал результативную передачу. Игрок ЦСКА лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата, имея 11 голов в активе.
Ранее сообщалось, что РПЛ перейдёт на летний мяч с 24-го тура.