Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам голосования болельщиков.
Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, форвард ЦСКА Фёдор Чалов победил в голосовании за звание лучшего игрока 21-го тура лиги. Нападающий московского клуба в плотной борьбе опередил игрока санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна — 36% у россиянина против 34% у иранца.

В поединке 21-го тура РПЛ с «Уфой» Чалов забил один мяч и отдал результативную передачу. Игрок ЦСКА лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата, имея 11 голов в активе.

Ранее сообщалось, что РПЛ перейдёт на летний мяч с 24-го тура.

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