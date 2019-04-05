Боец UFC Ковингтон назвал возможный поединок с Нурмагомедовым легчайшим боем

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон считает, что в случае встречи с Хабибом Нурмагомедовым российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе не доставит ему особых проблем.

«Это был бы легчайший бой. Нурмагомедов мелкий и не сможет сделать то же самое, что делаю я. Он не сможет бороться на моём уровне. Он ещё ни разу не сталкивался с представителем американской борьбы, с тем, кто борется с самого раннего детства. Самбо — это ерунда. Если бы борьба была лёгкой, её бы называли самбо! Но ведь она называется борьбой», — заявил американец в интервью Submission Radio.

В следующем бою Ковингтон, выступающий в полусреднем весе, встретится с обладателем пояса в этой категории нигерийцем Камару Усманом.

Ранее сообщалось, что боец UFC Ян подписал контракт на бой с Риверой.