Боец UFC Ковингтон назвал возможный поединок с Нурмагомедовым легчайшим боем
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«Это был бы легчайший бой. Нурмагомедов мелкий и не сможет сделать то же самое, что делаю я. Он не сможет бороться на моём уровне. Он ещё ни разу не сталкивался с представителем американской борьбы, с тем, кто борется с самого раннего детства. Самбо — это ерунда. Если бы борьба была лёгкой, её бы называли самбо! Но ведь она называется борьбой», — заявил американец в интервью Submission Radio.
В следующем бою Ковингтон, выступающий в полусреднем весе, встретится с обладателем пояса в этой категории нигерийцем Камару Усманом.
Ранее сообщалось, что боец UFC Ян подписал контракт на бой с Риверой.