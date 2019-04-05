Боец UFC Ян подписал контракт на бой с Риверой

Россиянин Пётр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) подтвердил, что в следующем поединке встретится с американцем Джимми Риверой.

«Подписал контракт на бой сегодня утром. Я продолжаю свой путь к чемпионскому поясу. Уже давно жду поединка с Риверой. Я знаю, что раньше ему предлагали этот бой и он отказался. Но руководство UFC все-таки организовало этот поединок», — цитирует Яна РИА Новости.

Также спортсмен добавил, что уже неделю тренируется в Екатеринбурге, после чего продолжит подготовку в Таиланде. На счету россиянина четыре боя в UFC, в которых он одержал четыре победы.

Поединок состоится 8 июня в рамках турнира UFC 238 в Чикаго.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Ян проведёт поединок с Риверой.