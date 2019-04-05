Боец UFC Ян подписал контракт на бой с Риверой
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«Подписал контракт на бой сегодня утром. Я продолжаю свой путь к чемпионскому поясу. Уже давно жду поединка с Риверой. Я знаю, что раньше ему предлагали этот бой и он отказался. Но руководство UFC все-таки организовало этот поединок», — цитирует Яна РИА Новости.
Также спортсмен добавил, что уже неделю тренируется в Екатеринбурге, после чего продолжит подготовку в Таиланде. На счету россиянина четыре боя в UFC, в которых он одержал четыре победы.
Поединок состоится 8 июня в рамках турнира UFC 238 в Чикаго.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC Ян проведёт поединок с Риверой.