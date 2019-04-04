«Севилья» обыграла «Алавес» в матче Примеры

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«Севилья» одержала победу над виторийским «Алавесом» в матче 30-го тура испанской Примеры.
«Севилья» обыграла «Алавес» в матче Примеры
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  • © @SevillaFC

Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Севилье» принесли голы Роке Месы и Пабло Сарабии, забивших соответственно на 41-й и 80-й минутах.

Такой результат позволил «Севилье» набрать 46 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице Примеры, опередив «Валенсию» и «Алавес», расположившихся соответственно на шестой и седьмой позициях.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев помог «Валенсии» одержать победу над «Реалом» в матче Примеры.

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