«Севилья» обыграла «Алавес» в матче Примеры

«Севилья» одержала победу над виторийским «Алавесом» в матче 30-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Севилье» принесли голы Роке Месы и Пабло Сарабии, забивших соответственно на 41-й и 80-й минутах.

Такой результат позволил «Севилье» набрать 46 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице Примеры, опередив «Валенсию» и «Алавес», расположившихся соответственно на шестой и седьмой позициях.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев помог «Валенсии» одержать победу над «Реалом» в матче Примеры.