Черышев помог «Валенсии» одержать победу над «Реалом» в матче чемпионата Испании по футболу

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В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на своём поле обыграла «Реал» со счётом 2:0.
Черышев помог «Валенсии» одержать победу над «Реалом» в матче чемпионата Испании по футболу
  • Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Гонсалу Гедеш и защитник Эзекьель Гарай.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал встречу на скамейке запасных «Валенсии» и вышел на поле на 73-й минуте при счёте 1:0 в пользу своей команды, заменив Гедеша. Результативными действиями он не отметился.

Этот успех позволил футболистам «Валенсии» набрать 46 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата. «Реал» с 57 баллами в активе идёт третьим.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании по футболу.

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