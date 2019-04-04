Черышев помог «Валенсии» одержать победу над «Реалом» в матче чемпионата Испании по футболу

В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на своём поле обыграла «Реал» со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Гонсалу Гедеш и защитник Эзекьель Гарай.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал встречу на скамейке запасных «Валенсии» и вышел на поле на 73-й минуте при счёте 1:0 в пользу своей команды, заменив Гедеша. Результативными действиями он не отметился.

Этот успех позволил футболистам «Валенсии» набрать 46 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата. «Реал» с 57 баллами в активе идёт третьим.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании по футболу.