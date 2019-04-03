«Барселона» вырвала ничью в матче с «Вильярреалом», благодаря голам в компенсированное время

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Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче 30-го тура испанской Примеры.
«Барселона» вырвала ничью в матче с «Вильярреалом», благодаря голам в компенсированное время
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счётом 4:4.

В составе «Барселоны» на 12-й и 16-й минуте забили  Фелипе Коутиньо и Малком. «Вильярреал» ответили голами Самуэля Чуквезе Карла Токо Экамби Висенте Иборры и Карлоса Бакки на 23-й, 50-й, 62-й и 80-й минутах.

«Блауграна» ушла от поражения благодаря голам Лионеля Мессии и Луиса Суареса на 90-й и 93-й минутах.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 70 очков. «Вильярреал» с 30 очками — 16-й.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Жирону» в матче Примеры

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