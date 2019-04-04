Тренер «Салавата Юлаева» назвал ключевой момент матча с «Авангардом»

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Главный тренер уфимского клуба «Салават Юлаев» Николай Цульгин прокомментировал поражение своей команды от омского «Авангарда» в четвёртом матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер «Салавата Юлаева» назвал ключевой момент матча с «Авангардом»
  • РИА Новости

«Боролись, бились сегодня. Пропустили нелепые голы — они не вытекали из логики игры и были забиты из ничего. То наши ошибки, то шайба так вылетает по борту, что получается выход «1 в 0». К сожалению, отыграться не удалось, но претензий к игрокам у меня нет. Третий период мы играли в четыре защитника, было тяжело», — приводит слова Цульгина Sport24.

Он отметил, что в прошедшем матче игроки показали всё, что смогли.

«Ключевой момент матча — когда мы не забили, играя 4 на 3», — добавил специалист.

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» — 2:4. Счёт в серии стал 3:1 в пользу омской команды. Пятая игра пройдёт в подмосковной Балашихе 4 апреля.

Ранее Боб Хартли рассказал, какой была задача «Авангарда» на четвёртый матч с «Салаватом Юлаевым».

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