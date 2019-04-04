Британский боксёр Али извинился за укус соперника

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Британец Кэш Али принёс свои извинения за укус соотечественника Дэвида Прайса во время рейтингового поединка в Ливерпуле.
Британский боксёр Али извинился за укус соперника
  • Reuters

«Я приношу извинения всем поклонникам бокса, моей команде, семье, Прайсу и его команде. Я очень недоволен своими действиями и тем, как развернулась вся борьба», — приводит слова Али The Sun.

Он отметил, что случившееся во время поединка с Прайсом не является его «истинным отражением».

Инцидент произошёл 31 марта. В пятом раунде боя Али повалил Прайса на настил ринга и укусил за живот. За это он был дисквалифицирован.

Ранее сообщалось, что Али лишился лицензии из-за того, что укусил соперника.

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