Британский боксёр Али извинился за укус соперника
- Reuters
«Я приношу извинения всем поклонникам бокса, моей команде, семье, Прайсу и его команде. Я очень недоволен своими действиями и тем, как развернулась вся борьба», — приводит слова Али The Sun.
Он отметил, что случившееся во время поединка с Прайсом не является его «истинным отражением».
Инцидент произошёл 31 марта. В пятом раунде боя Али повалил Прайса на настил ринга и укусил за живот. За это он был дисквалифицирован.
Ранее сообщалось, что Али лишился лицензии из-за того, что укусил соперника.