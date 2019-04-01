Британский боксёр Али лишился лицензии за укус соперника

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Британец Кэш Али отстранён от боксёрских боёв за укус соотечественника Дэвида Прайса во время рейтингового поединка в Ливерпуле.
Британский боксёр Али лишился лицензии за укус соперника
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Британский совет по контролю над боксом (BBBoC). 

Напомним, что в пятом раунде боя Али повалил Прайса на настил ринга и укусил за живот. За это он был дисквалифицирован.

Таким образом, 27-летний Али потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 35-летний Прайс, ранее проигрывавший нокаутом россиянам Александру Поветкину и Сергею Кузьмину, в свою очередь, одержал 24-ю победу в 30 боях на профессиональном ринге.

Ранее WBA признала Бивола лучшим боксёром по итогам марта.

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