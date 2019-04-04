Гинер рассказал об особенностях трансферной политики ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал об особенностях трансферной политики клуба.

«Мы не приравниваем трансферную политику к соревнованию, кто потратит больше денег. Мы покупаем точечно тех, кто нам нужен, независимо от того, какая сумма денег у нас есть», — приводит слова Гинера ТАСС.

Он отметил, что ЦСКА намерен покупать только тех игроков, которые действительно необходимы, а также высказал мнение о продаже воспитанников команды.

«Мы не работаем фабрикой — взяли, сделали звезду, продали. Но держать человека, который перерос чемпионат России, потому что он может нам помочь в Лиге чемпионов, мы не будем. Любому спортсмену нужно расти, если у него есть такая возможность», — добавил президент ЦСКА.

По итогам 21-го тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртое место, набрав 37 очков и уступая один балл «Краснодару» и «Локомотиву», расположившимся на третьем и втором местах соответственно.

Ранее Гинер рассказал, будет ли ЦСКА продлевать контракт с травмированным Аланом Дзагоевым.



