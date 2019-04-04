Гинер рассказал, будет ли ЦСКА продлевать контракт с травмированным Дзагоевым

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, намерен ли клуб продлевать истекающее соглашение с полузащитником Аланом Дзагоевым, восстанавливающимся после тяжёлой травмы.
Гинер рассказал, будет ли ЦСКА продлевать контракт с травмированным Дзагоевым
  • © pfc-cska.com

«Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнём?» — приводит слова Гинера ТАСС.

28-летний хавбек получил травму передней крестообразной связки правого колена во время февральского тренировочного сбора команды и перенёс операцию.

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает летом 2019 года. Он играет за армейский клуб с 2008 года и в общей сложности провёл 342 матча во всех турнирах, записав в свой актив 74 гола и 88 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гинер считает правильным введение VAR в российском футболе.

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