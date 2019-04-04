«Автомобилист» объявил о продлении контракта с хоккеистом Голышевым

Клуб из Екатеринбурга заключил новый четырёхлетний контракт с нападающим Анатолием Голышевым.

Как сообщает официальный сайт «Автомобилиста», Анатолий Голышев подписал новый четырёхлетний контракт с клубом.

В минувшем сезоне 24-летний хоккеист набрал 45 очков (21+24) в 63 матчах. «Автомобилист» прекратил борьбу за Кубок Гагарина на стадии полуфинала конференции, предварительно выиграв Восток в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что экс-тренер СКА Кравец возглавит «Витязь».