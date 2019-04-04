СМИ: Экс-тренер СКА Кравец возглавит «Витязь»
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Как сообщает «Чемпионат», Михаил Кравец заменит на посту главного тренера «Витязя» Валерий Белова, контракт которого истекает 30 апреля.
Ранее 55-летний специалист никогда не работал главным тренером команды КХЛ. В последнее время Кравец трудился наставником команды МХЛ «СКА-Варяги», а также возглавил клуб ВХЛ «СКА-Нева». Кроме того, он входил в тренерский штаб команд КХЛ СКА и «Сочи».
Ранее сообщалось, что вратарь «Сочи» Барулин перейдёт в «Нефтехимик».