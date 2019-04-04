СМИ: Экс-тренер СКА Кравец возглавит «Витязь»

По информации прессы, новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет Михаил Кравец, ранее входивший в штаб СКА и «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», Михаил Кравец заменит на посту главного тренера «Витязя» Валерий Белова, контракт которого истекает 30 апреля.

Ранее 55-летний специалист никогда не работал главным тренером команды КХЛ. В последнее время Кравец трудился наставником команды МХЛ «СКА-Варяги», а также возглавил клуб ВХЛ «СКА-Нева». Кроме того, он входил в тренерский штаб команд КХЛ СКА и «Сочи».

Ранее сообщалось, что вратарь «Сочи» Барулин перейдёт в «Нефтехимик».