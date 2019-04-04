Менеджер ММА Скаредин: возвращение Макгрегора было ожидаемым

Российский менеджер смешанных единоборств Александр Скаредин заявил, что не удивлён возвращению в спорт ирландского бойца Конора Макгрегора, и считает, что тот может заканчивать карьеру бесчисленное количество раз, пока это интересно людям.

«Пока людям это будет интересно, пока Макгрерог будет привлекать к себе внимание, он может уходить и возвращаться. То, что Конор возвращается, — это абсолютно ожидаемо. Ему необходимо быть на слуху, поэтому должны быть по-настоящему серьёзные новости. Когда он говорит, что завязывает со спортом, это обсуждают все, даже кондукторы в транспорте», — цитирует менеджера РИА Новости.

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил о своём возвращении в смешанные единоборства 4 апреля. 26 марта спортсмен объявлял о завершении профессиональной карьеры в ММА.

Ранее боксёр Поветкин осудил поведение Макгрегора и Фьюри.