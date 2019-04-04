Боксёр Поветкин осудил поведение Макгрегора и Фьюри
- Reuters
«Вы посмотрите, что они друг другу говорят. За такое язык можно отрезать. У них менталитет другой. Что Макгрегор, что этот Фьюри, который в Бэтмена переоделся. В СССР их, наверное, в сумасшедший дом отправили бы», — заявил Поветкин в эфире Octagon TV.
Также российский боксёр добавил, что хотел бы ударить чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтея Уайлдера по лицу.
Ранее Макгрегор обвинил Нурмагомедова в начале конфликта между ними.