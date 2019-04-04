Гретцки: у Овечкина есть неплохой шанс побить мой рекорд

Обладатель рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб, легендарный нападающий Уэйн Гретцки заявил, что будет рад, если форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удастся превзойти его достижение.

«Овечкин имеет шанс добиться этого. Он замечательный спортсмен, играет в хорошем коллективе с хорошими партнёрами. Это необходимые условия для успеха. Без всяких сомнений, у него есть неплохой шанс. Я рад за него. Если у него получится, буду первым, кто пожмёт ему руку», — приводит слова бывшего хоккеиста официальный сайт НХЛ.

За свою карьеру в лиге Уэйн Гретцки забил 894 гола. В настоящий момент Овечкин отстаёт на 237 голов.

Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента.