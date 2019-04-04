Гретцки: у Овечкина есть неплохой шанс побить мой рекорд

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Обладатель рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб, легендарный нападающий Уэйн Гретцки заявил, что будет рад, если форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удастся превзойти его достижение.
Гретцки: у Овечкина есть неплохой шанс побить мой рекорд
  • © Nick Wosika/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Овечкин имеет шанс добиться этого. Он замечательный спортсмен, играет в хорошем коллективе с хорошими партнёрами. Это необходимые условия для успеха. Без всяких сомнений, у него есть неплохой шанс. Я рад за него. Если у него получится, буду первым, кто пожмёт ему руку», — приводит слова бывшего хоккеиста официальный сайт НХЛ.

За свою карьеру в лиге Уэйн Гретцки забил 894 гола. В настоящий момент Овечкин отстаёт на 237 голов.

Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента.

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