Гретцки: у Овечкина есть неплохой шанс побить мой рекорд
- © Nick Wosika/Icon Sportswire
- globallookpress.com
«Овечкин имеет шанс добиться этого. Он замечательный спортсмен, играет в хорошем коллективе с хорошими партнёрами. Это необходимые условия для успеха. Без всяких сомнений, у него есть неплохой шанс. Я рад за него. Если у него получится, буду первым, кто пожмёт ему руку», — приводит слова бывшего хоккеиста официальный сайт НХЛ.
За свою карьеру в лиге Уэйн Гретцки забил 894 гола. В настоящий момент Овечкин отстаёт на 237 голов.
Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента.