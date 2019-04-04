Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента

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Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента
  • globallookpress.com
  • © Joshua Sarner/Icon Sportswire

«Я не знаю, достоин ли я играть за «Рейнджерс». Георгиев очень хорош, и он побеждает. Я же не могу найти путь к успеху на протяжении уже нескольких месяцев», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

В последнем поединке «Рейнджерс» уступили «Оттаве Сенаторс» со счётом 1:4. Ворота «Нью-Йорка» защищал Лундквист, Георгиев провёл матч в запасе. Шведский голкипер одержал лишь две победы с начала февраля.  

Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста.

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