Вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста
Отразив все 29 бросков по своим воротам в матче с «Филадельфией», вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев стал восьмым вратарём в истории клуба, который сумел оформить более одного сухого матча в дебютном сезоне в НХЛ.
Последним, кому покорялось такое достижение, был Хенрик Лундквист в сезоне-2005/06. Тогда шведский голкипер также оформил два сухих матча.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Бучневич забросил шайбу.