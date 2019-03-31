Вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерс» (3:0) и повторил достижение партнёра по команде Хенрика Лундквиста по количеству шатаутов в дебютном сезоне в составе «рейнджеров».

Отразив все 29 бросков по своим воротам в матче с «Филадельфией», вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев стал восьмым вратарём в истории клуба, который сумел оформить более одного сухого матча в дебютном сезоне в НХЛ.

Последним, кому покорялось такое достижение, был Хенрик Лундквист в сезоне-2005/06. Тогда шведский голкипер также оформил два сухих матча.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Бучневич забросил шайбу.