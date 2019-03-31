«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Бучневич забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз».

Счёт встречи — 3:0 в пользу «Рейнджерс».

Шайбы в ворота «Филадельфии» забросили Павел Бучневич, Райан Строум и Брэди Шей.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев во второй раз в нынешнем сезоне сыграл «на ноль».

Для нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича забитый гол стал 20-м в текущем сезоне НХЛ. Всего на счету российского форварда 37 очков (20 + 17) в 61 встрече.

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