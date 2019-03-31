«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Бучневич забросил шайбу

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз».
«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Бучневич забросил шайбу
  • ©Joshua Sarner/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Счёт встречи — 3:0 в пользу «Рейнджерс».

Шайбы в ворота «Филадельфии» забросили Павел Бучневич, Райан Строум и Брэди Шей.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев во второй раз в нынешнем сезоне сыграл «на ноль».

Для нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича забитый гол стал 20-м в текущем сезоне НХЛ. Всего на счету российского форварда 37 очков (20 + 17) в 61 встрече.  

Ранее Николишин объяснил, почему Овечкина критикуют в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить