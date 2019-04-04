Сборная России уступила Швеции на ЧМ в Канаде

Российские кёрлингисты не сумели обыграть одну из лучших команд турнира, потерпев шестое поражение в восьми встречах группового этапа чемпионата мира в Канаде.

Матч завершился со счётом 5:9 в пользу сборной Швеции.

За национальную команду России выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

После этой победы шведы имеют семь побед в восьми матчах, разделяя первое место в группе с Японией и Швейцарией.

Сборная России располагается на девятой строчке с двумя победами в активе. Турнир завершится 7 апреля.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала вторую победу на ЧМ по кёрлингу в Канаде.