Сборная России уступила Швеции на ЧМ в Канаде

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Российские кёрлингисты не сумели обыграть одну из лучших команд турнира, потерпев шестое поражение в восьми встречах группового этапа чемпионата мира в Канаде.
Сборная России уступила Швеции на ЧМ в Канаде
  • Reuters

Матч завершился со счётом 5:9 в пользу сборной Швеции.

За национальную команду России выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

После этой победы шведы имеют семь побед в восьми матчах, разделяя первое место в группе с Японией и Швейцарией.

Сборная России располагается на девятой строчке с двумя победами в активе. Турнир завершится 7 апреля.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала вторую победу на ЧМ по кёрлингу в Канаде.

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