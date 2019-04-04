Сборная России уступила Швеции на ЧМ в Канаде
- Reuters
Матч завершился со счётом 5:9 в пользу сборной Швеции.
За национальную команду России выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
После этой победы шведы имеют семь побед в восьми матчах, разделяя первое место в группе с Японией и Швейцарией.
Сборная России располагается на девятой строчке с двумя победами в активе. Турнир завершится 7 апреля.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала вторую победу на ЧМ по кёрлингу в Канаде.