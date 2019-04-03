Сборная России одержала вторую победу на ЧМ по кёрлингу в Канаде
- Reuters
На чемпионате мира по кёрлингу в Летбридже (Канада) мужская сборная России провела два матча группового этапа.
В первом поединке россияне обыграли Китай со счётом 7:1.
Во второй встрече сборная России уступила Италии — 3:5.
В составе российской национальной команды на чемпионате мира выступают Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
После семи туров группового этапа сборная России занимает девятое место, имея в активе две победы.
Следующим соперником российских кёрлингистов станет сборная Швеции. Чемпионат мира в Канаде завершится 7 апреля.
Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу одержала первую победу на ЧМ.