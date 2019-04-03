Сборная России одержала вторую победу на ЧМ по кёрлингу в Канаде

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Российские кёрлингисты на групповом этапе чемпионата мира по кёрлингу в Канаде сумели обыграть Китай, а затем уступили итальянцам.
Сборная России одержала вторую победу на ЧМ по кёрлингу в Канаде
  • Reuters

На чемпионате мира по кёрлингу в Летбридже (Канада) мужская сборная России провела два матча группового этапа.

В первом поединке россияне обыграли Китай со счётом 7:1.

Во второй встрече сборная России уступила Италии — 3:5.

В составе российской национальной команды на чемпионате мира выступают Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

После семи туров группового этапа сборная России занимает девятое место, имея в активе две победы.

Следующим соперником российских кёрлингистов станет сборная Швеции. Чемпионат мира в Канаде завершится 7 апреля.

Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу одержала первую победу на ЧМ.

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