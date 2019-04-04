«Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в НХЛ, Анисимов и Тарасенко забросили шайбы

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в серии послематчевых буллитов.
«Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в НХЛ, Анисимов и Тарасенко забросили шайбы
  • Reuters

Счёт встречи — 4:3 (Б) в пользу «Чикаго».

В составе победителей забивали Джонатан Тейвз, Артём Анисимов и Патрик Кейн.

У «Сен-Луиса» отличились Владимир Тарасенко, Дэвид Перрон и Тайлер Бозак.

Решающий буллит реализовал игрок «Чикаго» Джонатан Тейвз.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал два очка (1+1). Его партнёр по команде Иван Барбашёв не сумел отличиться результативными действиями.

Форвард «Чикаго» Артём Анисимов отметился забитым голом.

Ранее сообщалось, что российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Малкин близок к возвращению в строй после травмы.

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