«Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в НХЛ, Анисимов и Тарасенко забросили шайбы

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в серии послематчевых буллитов.

Счёт встречи — 4:3 (Б) в пользу «Чикаго».

В составе победителей забивали Джонатан Тейвз, Артём Анисимов и Патрик Кейн.

У «Сен-Луиса» отличились Владимир Тарасенко, Дэвид Перрон и Тайлер Бозак.

Решающий буллит реализовал игрок «Чикаго» Джонатан Тейвз.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал два очка (1+1). Его партнёр по команде Иван Барбашёв не сумел отличиться результативными действиями.

Форвард «Чикаго» Артём Анисимов отметился забитым голом.

Ранее сообщалось, что российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Малкин близок к возвращению в строй после травмы.