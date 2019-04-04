Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Малкин близок к возвращению в строй после травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, пропустивший восемь предыдущих матчей своей команды в регулярном чемпионате лиги из-за травмы верхней части тела, близок к возвращению в строй после травмы.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что в среду форвард провёл полноценную тренировку на льду и может вернуться в состав «Пингвинз» уже в ближайшем поединке команды с «Детройт Ред Уингз», который состоится ранним утром пятницы, 5 апреля, по московскому времени.

По словам Малкина, он готов к возвращению на лёд и надеется принять участие в нескольких встречах до начала розыгрыша Кубка Стэнли, участие в котором «Питтсбург» гарантирует себе в случае победы над «Детройтом».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 50 результативными передачами.

Ранее Малкин рассказал, что в последние годы его страсть к хоккею стала угасать.