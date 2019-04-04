Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Малкин близок к возвращению в строй после травмы

Короткая ссылка
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, пропустивший восемь предыдущих матчей своей команды в регулярном чемпионате лиги из-за травмы верхней части тела, близок к возвращению в строй после травмы.
Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Малкин близок к возвращению в строй после травмы
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что в среду форвард провёл полноценную тренировку на льду и может вернуться в состав «Пингвинз» уже в ближайшем поединке команды с «Детройт Ред Уингз», который состоится ранним утром пятницы, 5 апреля, по московскому времени.

По словам Малкина, он готов к возвращению на лёд и надеется принять участие в нескольких встречах до начала розыгрыша Кубка Стэнли, участие в котором «Питтсбург» гарантирует себе в случае победы над «Детройтом».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 50 результативными передачами.

Ранее Малкин рассказал, что в последние годы его страсть к хоккею стала угасать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить