Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Малкин близок к возвращению в строй после травмы
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Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что в среду форвард провёл полноценную тренировку на льду и может вернуться в состав «Пингвинз» уже в ближайшем поединке команды с «Детройт Ред Уингз», который состоится ранним утром пятницы, 5 апреля, по московскому времени.
По словам Малкина, он готов к возвращению на лёд и надеется принять участие в нескольких встречах до начала розыгрыша Кубка Стэнли, участие в котором «Питтсбург» гарантирует себе в случае победы над «Детройтом».
В текущем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 50 результативными передачами.
Ранее Малкин рассказал, что в последние годы его страсть к хоккею стала угасать.