Президент «Урала» выступил против использования системы VAR в российском футболе

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Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов заявил, что не поддерживает идею использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в отечественном футболе.
Президент «Урала» выступил против использования системы VAR в российском футболе
  • Reuters

«Я всегда говорил, что VAR не нужна», — цитирует функционера РИА Новости.

Также Иванов выразил недовольство применением системы VAR на первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между «Уралом» и «Арсеналом», в котором защитник коллектива из Екатеринбурга Петрюс Бумаль был удалён с поля после просмотра главным арбитром встречи Алексеем Еськовым видеоповторов спорного момента.

«Судья показал две карточки, которые не должен был показывать, и никто ему не подсказал. На что тогда смотрит система VAR? Зачем она нужна?», — добавил президент «Урала».

Ранее в судейском комитете РФС назвали историческим событием использование системы VAR на матчах Кубка России по футболу.

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