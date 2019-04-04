Президент «Урала» выступил против использования системы VAR в российском футболе
- Reuters
«Я всегда говорил, что VAR не нужна», — цитирует функционера РИА Новости.
Также Иванов выразил недовольство применением системы VAR на первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между «Уралом» и «Арсеналом», в котором защитник коллектива из Екатеринбурга Петрюс Бумаль был удалён с поля после просмотра главным арбитром встречи Алексеем Еськовым видеоповторов спорного момента.
«Судья показал две карточки, которые не должен был показывать, и никто ему не подсказал. На что тогда смотрит система VAR? Зачем она нужна?», — добавил президент «Урала».
Ранее в судейском комитете РФС назвали историческим событием использование системы VAR на матчах Кубка России по футболу.