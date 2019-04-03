Сёмин считает, что нужно было назначить пенальти в ворота «Ростова» в 1/2 финала КР

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что судье стоило назначить пенальти в эпизоде с полузащитником команды Антоном Миранчуком в первом матче полуфинала Кубка России по футболу с «Ростовом».
Сёмин считает, что нужно было назначить пенальти в ворота «Ростова» в 1/2 финала КР
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«По мне, пенальти на Миранчуке был, а по VAR — не было. Не согласен с тем, что наш игрок фолил на Ерёменко, но решение принято — тут согласен», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Несмотря на несогласие по ряду эпизодов, специалист положительно оценил работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я всегда был за то, чтобы у нас были видеоповторы. Это часть сегодняшней ситуации, и изменить ничего нельзя. Реакция на VAR у меня — как у нормального человека: при видеоповторах всегда есть определённые ошибки, есть и правильные решения», — сказал Сёмин.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что арбитр назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Ростовом» после использования VAR.

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