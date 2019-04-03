Адвокат заявил, что Мамаев не получает штрафы от «Краснодара» за неисполнение условий контракта

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева заявил, что футболист не получает штрафы в связи с неисполнением трудового соглашения.

«Так как Павел находится под мерами процессуального принуждения, никакие обстоятельства не могут влиять на штрафы, он их не получает», — сказал представитель игрока.

Он также добавил, что не может рассказать, получает ли Мамаев зарплату в клубе на данный момент.

«О разрыве контракта при уголовном наказании говорить не будем, давайте дождёмся приговора суда», — добавил Бушманов.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

3 апреля суд продлил арест до 25 сентября.

Ранее адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболиста.