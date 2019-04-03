Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболиста

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал решение суда продлить арест футболиста до 25 сентября.

«Суд сослался на тяжести обвинения, которые мы называли надуманными и искусственными. Суд также концентрировал своё внимание на тяжести предъявленного обвинения по эпизоду с хулиганством», — сказал представитель игрока.

По его словам, сторона защиты может подать апелляцию на решение, но отметил, что в прошлые разы ходатайства ни к чему не привели.

«В процессе будем опираться на все материалы, которые приобщены к делу. На них всё прекрасно видно и понятно, любому юристу не представит особой сложности дать правильную квалификацию действий», — добавил Бушманов.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в «Сокольниках» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных.