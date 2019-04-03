Футболист «Крыльев Советов»: в Уругвае думают, что в России медведи ходят по улицам
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- РИА Новости
«В Уругвае, да, есть такое представление, что медведи в России ходят по улицам», — цитирует спортсмена «Другой город».
Он добавил, что часто можно наблюдать на YouТube-каналах, как россияне дерутся с медведями.
«Хабиб Нурмагомедов из ММА, например, — есть видео, где он дерётся с маленьким медведем. Вот это имидж типичного русского в представлении уругвайца», — сказал Рохель.
Ранее «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ.