Адвокат брата Кокорина: прокуратора попросила продлить арест на полгода
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«Прокуратора попросила продлить содержание под арестом на полгода», — сказал адвокат.
По его словам, все стороны защиты выступили с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру в связи с многочисленными нарушениями.
«Остаётся ждать постановления», — добавил адвокат.
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
С тех пор они пребывают в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что жёны Мамаева и Кокорина прибыли на заседание в Пресненский суд.