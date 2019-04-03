Адвокат брата Кокорина: прокуратора попросила продлить арест на полгода

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Адвокат Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, Вячеслав Барик заявил, что представители прокураторы попросили суд продлить содержание подзащитного под арестом на полгода.
Адвокат брата Кокорина: прокуратора попросила продлить арест на полгода
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Прокуратора попросила продлить содержание под арестом на полгода», — сказал адвокат.

По его словам, все стороны защиты выступили с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру в связи с многочисленными нарушениями.

«Остаётся ждать постановления», — добавил адвокат.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они пребывают в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что жёны Мамаева и Кокорина прибыли на заседание в Пресненский суд.

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