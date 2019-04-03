Адвокат брата Кокорина: прокуратора попросила продлить арест на полгода

Адвокат Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, Вячеслав Барик заявил, что представители прокураторы попросили суд продлить содержание подзащитного под арестом на полгода.

«Прокуратора попросила продлить содержание под арестом на полгода», — сказал адвокат.

По его словам, все стороны защиты выступили с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру в связи с многочисленными нарушениями.

«Остаётся ждать постановления», — добавил адвокат.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они пребывают в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что жёны Мамаева и Кокорина прибыли на заседание в Пресненский суд.